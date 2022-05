SSC Napoli - All’asta la maglia indossata da Anguissa durante Verona-Napoli, ricavato all’associazione Progetto Uomo

Settima asta del 2022 per il progetto Charity della SSC Napoli: a partire da Martedì 3 Maggio Aprile verrà messa all’asta la maglia indossata da Anguissa durante Hellas Verona – Napoli, il ricavato verrà devoluto all’associazione Progetto Uomo.

Zambo Anguissa

All'asta la maglia di Anguissa indossata con l'Hellas Verona

Oltre a destinare il ricavato delle aste alle associazioni no profit, uno degli obiettivi del progetto “SSC Napoli Charity” è quello di “accendere un faro” sulle attività sociali di tali associazioni.

La SSC Napoli collabora con eBay, ed in particolare con la sezione Beneficenza, con l’intento di sostenere e promuovere gli eventi e le attività di beneficenza in Italia e nel Mondo.

Modalità di partecipazione

Le associazioni no profit che intendono partecipare al progetto possono iscriversi attraverso il modulo online presente sul sito sscnapoli.it all’interno della sezione “Progetto SSC Napoli Charity”.

Le organizzazioni no profit che rispetteranno i requisiti necessari per la partecipa-zione a “SSC Napoli Charity” saranno contattate dal club, e potranno beneficiare del ricavato delle aste loro dedicate.

Beneficiario dell’asta

L’intero ricavato dell’asta verrà devoluto all’associazione Progetto Uomo.

Tra i servizi stabili della cooperativa sociale progetto Uomo un posto speciale è occupato da Oikos: una comunità educativa a dimensione familiare che accoglie bambini e ragazzi di ambo i sessi, di età compresa tra i 4 e i 13 anni.

Il termine greco “Oikos” racchiude in sé i significati di casa abitata e di famiglia, elementi fondamentali per chi ha vissuto in un ambiente non adeguato ed ha bisogno di un luogo sicuro, accogliente, fatto di relazioni sane e serene per elaborare e trasformare le esperienze traumatiche subite.

Da noi trovano ospitalità e calore, un tetto sicuro e un gruppo di operatori esperti e specializzati in grado di rispondere ai loro numerosi bisogni.

La nostra lunga esperienza ci ha permesso di incontrare i volti e le storie di tante ragazze e ragazzi che invece di trovare affetti, amore, protezione, hanno sperimentato il buio e il dolore di genitori affettivamente lontani oltre che le violenze fisiche e psichiche.

È una gioia potergli far vivere esperienza ed avventure stimolanti e sempre nuove.

Sito web

www.progetttouomo.org

Facebook

https://www.facebook.com/coopsocprogettouomo

Instagram

https://www.instagram.com/progettouomonlus/

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UC7xEphQ4E2Ps2MnirWNRdpA

SSC Napoli Charity: tutti insieme per far battere un grande cuore azzurro al fianco di chi ha più bisogno.