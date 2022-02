Inter: due squalificati dal Giudice Sportivo, assenti contro il Napoli

Le ultime notizie sulla Serie A con la decisione del Giudice Sportivo riguardo la squalifica di Lautaro Martinez, Bastoni e Inzaghi in vista della partita Napoli-Inter. Arriva l'anticipazione da Radio Kiss Kiss Napoli riguardo la scelta del Giudice.

Napoli-Inter: la decisione del Giudice Sportivo

E' da Radio Kiss Kiss Napoli che Valter De Maggio rivela in anticipo la decisione del Giudice Sportivo riguardo la squalifica di Bastoni, Inzaghi e Lautaro Martinez, l'attaccante argentino ci sarà a disposizione, a differenza di Bastoni e Simone Inzaghi che sono stati squalificati dal Giudce Sportivo. Il difensore paga con 2 giornate, 1, invece, per l'allenatore. Dunque in Napoli-Inter assenti Bastoni e Inzaghi squalificati, presente Lautaro Martinez.

Inter: squalificati Bastoni e Inzaghi dal Giudice Sportivo

