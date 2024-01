Torino-Napoli 3-0, ennesima sconfiitta per gli azzurri che prendono 3 gol in trasferta allo stadio Olimpico Grande Torino. Dopo il KO la decisione inevitabile: squadra in ritiro fino alla prossima partita con la Salernitana. Nel video la squadra sul pullman prima di lasciare Torino per tornare a Napoli. Meluso in prima fila parla al telefono.

