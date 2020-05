News calcio - Ai microfoni di Sportitalia, il giornalista Manuel parlato fa sapere che, in questi minuti, a Castel Volturno, è presente il vice presidente Edoardo De Laurentiis a lavoro per la ripresa degli allenamenti e per mettere in sicurezza tutta la struttura nel rispetto del protocollo che sarà utilizzato per evitare contagi COVID-19.

Edo De Laurentiis