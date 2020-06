Sportitalia - Osimhen torna in albergo, il bomber non rilascia dichiarazioni [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Una giornata a dir poco intensa quella vissuta a Napoli da Victor Osimhen, talentuoso attaccante del Lille che è finito nel mirino del Napoli in maniera importante. Il calciatore ha avuto un primo impatto con la realtà napoletano ed ha incontrato prima Giuntoli e poi Gattuso, che gli hanno illustrato quelli che sono i loro progetti per lui. Il bomber è rientrato nell'hotel che lo ospiterà per la notte proprio in questi istanti, come immortalato dal video realizzato da Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia.

