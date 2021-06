Sportitalia - Mario Rui-Galatasaray, vertice domani per chiudere: il Napoli ha accettato 5mln più bonus

Napoli Calcio - Alfredo Pedullà ha scritto sul proprio profilo Twitter:

Poi aggiunge sul proprio sito:

"Sirene turche per Mario Rui, in uscita dal Napoli. Il Galatasaray è in pressing per il terzino sinistro che ha ancora un lungo contratto con il club di De Laurentiis. Tra le due società è stato raggiunto un accordo di massima per 5 milioni più bonus. Domani ci sarà l’incontro per trovare la quadratura sull’ingaggio, passaggio decisivo per formalizzare il trasferimento. Mario Rui ha aperto alla soluzione turca, ora serve la totale quadratura. E poi il Napoli andrà con calma alla ricerca di un terzino sinistro: il primo della lista resta Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea, possibilmente in prestito con diritto di riscatto".