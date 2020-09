Ultime calcio Napoli – Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante lo Speciale CalcioMercato:

Milik

“Milik può essere una new entry, già trattata, per la Juventus se dovessero prendere due attaccanti. Si lavora per Suarez, ma si pensa anche a Milik. Il Napoli non può tenere a lungo sulla richiesta di 35 mln. Da oggi il polacco è fuori dal progetto azzurro, la prossima settimana ci saranno novità”.