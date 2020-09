Sportitalia - Koulibaly blocca il mercato del Napoli: solo Ramadani può sbloccare l'affare. Novità su Milik e Sokratis

Ultime calcio Napoli – Alfredo Pedullà ha parlato ai microfoni di Sportitalia durante lo Speciale CalcioMercato:

Koulibaly

“Milik è andato in Svizzera per le prime visite, poi ha fatto rientro a Roma e a Napoli. Domani saranno messe in ordine alcune pendenze con gli azzurri. Koulibaly? E' un problema di volontà e di soldi. Il giocatore non dirà mai di voler andare via, ma non rinnoverà. Lasciamo uno spiraglio per capire se Napoli e City si parleranno: solo Ramadani può sbloccarla. Il Napoli vuole 70 mln con bonus facili. Sokratis è bloccato, se esce Koulibaly arriva. A centrocampo piace Veretout ma potrebbe arrivare anche un altro tassello meno dispendioso economicamente”.

Poi aggiunge sul sito:

"La discesa si è tramutata in un falsopiano e poi in una salita. Ma per Kalidou Koulibaly al Manchester City non è ancora detta l’ultima parola, non è ancora finita. Certo, la distanza sulla facilità dei bonus e sulla base fissa da dare al Napoli ha fin qui fatto la differenza. Non è una distanza abissale, ma sostanziale. Tuttavia lo stesso club azzurro ha capito che trattenere Koulibaly (contratto fino al 2023) sarebbe una fortuna dal punto di vista tecnico, ma si cercherà di non ripetere lo stesso errore di qualche anno fa con Allan e il Paris Saint-Germain. Ramadani sta lavorando per una nuova offerta, Koulibaly probabilmente sarà titolare domenica a Parma, ma tra Napoli e Manchester City non è ancora finita. E Papastathopoulos, in scadenza con l’Arsenal, aspetta ancora. Chissà per quanto ma aspetta".