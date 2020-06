Sportitalia - Gattuso il primo ad arrivare a Castel Volturno, contro l'Inter possibile conferma per il 4-1-4-1: ecco il probabile undici

Notizie Napoli calcio. La squadra azzurra prepara a Castel Volturno la sfida di coppa Italia contro l'Inter. Ecco quanto riportato da Manuel Parlato, collega ed inviato di Sportitalia al Training Center azzurro:

"Il primo ad arrivare è stato come sempre Gennaro Gattuso, dopo il grave lutto di sua sorella Francesca. Ad aspettarlo anche alcuni tifosi. Il tecnico azzurro vuole subito tornare con la testa in campo, proiettandosi alla gara di coppa che potrebbe regalargli la prima finale da allenatore. Per farlo sta provando il 4-1-4-1 che già ha fornito buoni risultati in campionato contro la Juventus. Scelte obbligate in difesa con Maksimovic al posto dell'infortunato Manolas a fare coppia con Koulibaly, mentre in porta è avanti Ospina nel ballottaggio con Meret. Sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui, in mediana Demme con Zielinski e Fabian a completare il reparto. In attacco, infine, spazio a Insigne, Callejon e Mertens".