Sportitalia - Fiorentina, Juric in pole: Gattuso in corsa solo con una squadra forte

Ultime calcio - Alfredo Pedullà scrive sul proprio sito:

"Facciamo un po’ d’ordine sulla panchina della Fiorentina di domani. Roberto De Zerbi si era già tirato fuori, come raccontato, la scorsa settimana quando aveva declinato l’invito allontanandosi definitivamente. De Zerbi è sempre più tentato dallo Shakhtar, contratto triennale con una base di almeno 2,5 milioni a stagione. Certo, deve prima parlare con il Sassuolo ma la tentazione è fortissima, quasi una decisione. Rino Gattuso resta ancora in corsa, non è fuori, ma a patto (dobbiamo ripeterlo) che la squadra si avvicini alle sue aspirazioni. Altrimenti, lo ribadiamo ulteriormente, non accetterà, ma ci sarà tempo. Ribadiamo quanto già scritto, Juric è l’attuale alternativa, ma la Fiorentina deve fare chiarezza. E intanto conquistare i punti che servono per la salvezza".