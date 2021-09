Sportitalia - Ribery, quel pressing turco a vuoto: la voglia di Salerno è una certezza da venerdì

Ultime calcio - Scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito:

"La Salernitana sta preparando un lunedì in grande spolvero. Il lunedì di Franck Ribery, la sua passerella prevista per la presentazione della squadra. Sarà lui l’asso di briscola, all’interno di una trattativa che si é sbloccata subito dopo la mezzanotte di venerdì. E’ stato quello il momento chiave, tutto il resto è arrivato in automatico. Il Karagumruk ci ha provato in ogni modo, ci sono stati dialoghi tra Benatia e Ribery che hanno un ottimo rapporto e a un certo punto sembrava che i turchi potessero in qualche modo sperare. Ma il francese aveva deciso di restare in Serie A, la proposta della Salernitana è stata anche giusta dal punto di vista economico (un milione mezzo più bonus e opzione rinnovo in caso di salvezza). Ma Frank aveva fatto breccia a prescindere. E ora a Salerno stanno impazzendo di felicità, aspettando domani, ancora poche ore di attesa. Come era tutto clamorosamente chiaro subito dopo la mezzanotte di venerdì…".