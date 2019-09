Spogliatoi San Paolo, il Comune risponde al Napoli: ecco l'attuale stato dei lavori [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Nella serata di ieri è scoppiato un vero e proprio putiferio a causa del comunicato pubblicato dal Napoli, che ha preso una dura posizione contro Comune e Regione a causa dei ritardi nel completamento dei lavori negli spogliatoi del San Paolo. Dopo le repliche arrivate in serata, questa mattina il Napoli ha reso pubbliche delle istantanee degli spogliatoi, mettendo in evidenza problemi a dir poco evidenti.

Spogliatoi San Paolo

Ulteriore replica, però, da parte del Comune di Napoli, che tramite l'agenzia "Si Comunicazioni" ha pubblicato un video in cui viene mostrato il reale stato dei lavori e la situazione è diametralmente opposta rispetto a quella mostrata sui social dal club azzurro. Difficile orientarsi in questo caos generale iniziato nella serata di ieri. In ogni caso, in maniera del tutto inevitabile la situazione sarà molto più chiara già nel tardo pomeriggio di domani. In attesa poi del match di sabato contro la Sampdoria.