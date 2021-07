Spinazzola in partenza per la Finlandia, sarà operato al tendine d'Achille entro martedì

Notizie Calcio - Le normative anti Covid stanno ritardando l’organizzazione del charter. Dopo il consulto con il dottor Orava verrà eseguita l’operazione per la ricostruzione del tendine d’Achille sinistro. Secondo le migliori tradizioni della legge di Murphy (“se qualcosa può andare storto, lo farà”), ci mancavano le complicazioni legate alla burocrazia anti-Covid a ritardare, in qualche modo, il viaggio di Leonardo Spinazzola con destinazione guarigione. Da ieri, infatti, la Roma sta cercando di organizzare un charter per portare il giocatore in Finlandia, dove è atteso dal professor Orava per un consulto che - fra domani e martedì - lo porterà all’intervento chirurgico per la ricostruzione del tendine d’Achille del piede sinistro.

Anche la moglie dell’azzurro, Miriam, vorrebbe accompagnare il marito, ma anche qui le norme anti-Covid la frenano, senza contare che tra mercoledì e giovedì Spinazzola dovrebbe essere già di ritorno. Possibile, comunque, che il giallorosso parta nel tardo pomeriggio da Fiumicino, dove c’è un volo diretto per la Finlandia, ma naturalmente per i Friedkin non è un problema trovare un aereo privato che anticipi le operazioni. Leonardo, comunque, sembra avere passato una notte serena, circondato dall’affetto dei suoi cari. I compagni d’azzurro continuano a manifestargli affetto e sostegno, così come quelli della Roma. “Tornerò presto e più forte di prima”, quindi, sembra il mantra del terzino, a cui i tifosi sui social non smettono di mostrare vicinanza. La cosa più importante, comunque, adesso è quella di andare sotto i ferri per ricostruire il legamento. Da quel momento, i circa sei mesi di recupero che attendono Spinazzola sembreranno una scalata con destinazione felicità.