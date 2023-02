Spezia, si lavora in vista del Napoli: seduta tecnico-tattica, il report di oggi

Seduta mattutina per lo Spezia che si prepara alla gara contro il Napoli in programma domenica alle 12:30. Questo il report:

"Nuova seduta per i ragazzi di mister Gotti che questa mattina sono tornati ad allenarsi sui terreni del "Comunale" di Follo. Allenamento prevalentemente tecnico-tattico, cominciato con un'attivazione muscolare e proseguito con esercitazioni tecniche, possessi palla, torelli e concluso con partitelle a ranghi contrapposti. Per domani, in programma una nuova seduta mattutina".