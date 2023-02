Napoli - Il pullman del Napoli è arrivato allo stadio Picco per la partita contro lo Spezia. Però niente entusiasmo dei tifosi, perchè all'esterno dello stadio Picco non sono ancora presenti tifosi in vista del match delle 12.30. Sono arrivati due bus, uno con a bordo la squadra ed uno con lo staff al seguito.

Clicca play per guardare il video girato dal nostro inviato Manuel Guardasole.