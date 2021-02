Spavento per Mertens, il suo aereo finisce fuori pista all'atterraggio in Belgio: l'attaccante non ha riportato ferite [FOTO]

Napoli - Non è certamente un periodo fortunato per Dries Mertens. L'attaccante è dovuto ritornare ad Anversa per ulteriori terapie alla caviglia che non gli sta dando pace. Come si legge sul sito del quotidiano belga "Het Laatste Nieuws", Mertens ha avuto un incidente aereo sabato scorso. Il velivolo privato. noleggiato da Dries per tornare in patria. è uscito fuori pista. Tanto spavento, ma non c'è stato nessun ferito. Mertens sta bene e procedono le sue terapie per ripristinare al meglio l'uso della caviglia. In allegato le immagini: