Dove si giocherebbe un eventuale spareggio scudetto Napoli-Inter, i criteri per la scelta del campo | FOTO

Ultime calcio Napoli - Napoli e Inter sono in testa alla classifica, a pari punti, a 71. Mancano 5 giornate al termine della stagione e l'ipotesi spareggio prende spazio vista la classifica. DAZN prova a dare alcuni dettagli al riguardo, specificando gli eventuali parametri stabiliti dalla FIGC che nel 2023, su proposta della Lega Serie A, ha approvato una deroga alle Noif stabilendo che lo spareggio-scudetto si giochi "in casa della società meglio classificata secondo i criteri della classifica avulsa ovvero nella sede della finale di Coppa Italia nel caso in cui sussistano divieti delle Autorità preposte all’ordine pubblico".

I parametri per lo spareggio scudetto

Infatti, secondo quanto riportato, si giocherebbe in gara secca e con calci di rigore in caso di parità. I criteri che determineranno lo stadio sono:

differenza reti in campionato; ad oggi Inter davanti al Napoli

gol fatti in campionato; ad oggi Inter davanti al Napoli

sorteggio;

la Lega potrebbe decidere il campo in caso di divieti delle Autorità per ordine pubblico.

In caso di divieti, si giocherebbe in campo neutro, presumibilmente all’Olimpico di Roma.