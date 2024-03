Spalletti in tribuna per Fiorentina-Roma: gli osservati speciali | FOTO

Ultime notizie calcio - Il ct della Nazionale dell'Italia Luciano Spalletti presente in tribuna allo stadio Franchi con il suo vice Domenichini per vedere da vicino Fiorentina-Roma. Diversi i giocatori visionati per la partita. L'allenatore della Nazionale sta osservando alcuni dei possibili giocatori da selezionare per le prossime sfide degli azzurri, che affronteranno Venezuela ed Ecuador rispettivamente il 21 e il 24 marzo in amichevole.

Per la Fiorentina:

Pietro Terracciano

Luca Ranieri

Cristiano Biraghi

Michael Kayode

Rolando Mandragora

Giacomo Bonaventura

Andrea Belotti

Per la Roma: