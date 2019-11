Spagna-Romania, Furie Rosse in vantaggio grazie ad un gol di Fabian Ruiz! [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - Un momento non facile, per lui come per tutti i suoi compagni di squadra in casa Napoli, per Fabian Ruiz, che però sta pian piano affermandosi anche in Nazionale diventando un giocatore centrale per la linea mediana della Spagna. Anche oggi, nel match contro la Romania, il numero 8 del Napoli è partito titolare ed ha dimostrato al commissario tecnico di aver fatto bene a dargli fiducia.

Fabian Ruiz gol Spagna

All'ottavo minuto, infatti, l'ex Betis Siviglia ha trovato la via della rete regalando, in tal modo, l'1-0 alle Furie Rosse, sbloccando subito una partita che poteva diventare complicata con il passare dei minuti. Bel tap-in per lui, che di sinistro ha insaccato la respinta corta di Tatarusanu, bravo comunque ad opporsi ad un tiro violentissimo di Saul. Certamente una bella notizia per lui, pronto dunque a tornare all'ombra del Vesuvio con una maggiore positività che può far bene anche a tutto il resto della squadra.