Spagna-Kosovo, suonati gli inni ma nessun riferimento alle nazionali: i dettagli

Ultime calcio - Spagna-Kosovo è una partita difficile per la squadra di casa dal punto di vista geopolitico. La Spagna, infatti, è tra i 91 Paesi al mondo che non riconoscono il Kosovo come Stato. Missione resa ardua dal doveroso rispetto dei protocolli dell’UEFA, tra cui l’obbligo di far risuonare i rispettivi inni nazionali. Eppure raggiunta dalla federcalcio spagnola: all’Estadio la Cartuja di Siviglia, anche nei tabelloni video, non sono comparsi i nomi di Spagna o Kosovo, ma solo i rispettivi stemmi. Allo stesso modo, riferisce As, lo speaker ha parlato di “squadra kosovara” e non di nazionale.