Ultime calcio - Queste le formazione che scenderanno in campo tra poco a Madrid per Spagna-Ucraina, match di Nations League. Panchina per l'azzurro Fabian Ruiz:

SPAGNA (4-4-2): De Gea; Jesus Navas, Ramos, Pau Torres, Reguilon; Dani Olmo, Rodri, Alcantara, Merino; Ansua Fati, Moreno.

UCRAINA (4-2-3-1): Pyatov; Tymchuk, Matviyenko, Kryvtsov, Mykhaylichenko; Kharatin, Malinovskyi; Yarmolenko, Zinchenko, Yaremchuk; Marlos.

