Ultime notizie calcio - Continua a far paura in tutto il mondo ma in particolar modo in Francia il Coronavirus. La sfida amichevole tra il Dijon ed il Nimes, in programma inizialmente per domani alle ore 14.00, è stata cancellata perché il Nimes ha comunicato di aver individuato un potenziale infetto. Lo ha annunciato lo stesso club attraverso una nota ufficiale.