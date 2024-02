Sorteggio Conference League, squadre e fasce: chi può pescare la Fiorentina

Non solo i sorteggi di Europa League alle 12.00, oggi a Nyon - alle 13.00 - andranno in scena anche le combinazioni per quanto riguarda la Conference League.

Sorteggio Conference League, le squadre qualificate

Teste di serie:

Aston Villa

Club Brugge

Fenerbahce

Fiorentina

Lille

Maccabi Tel Aviv

Paok

Viktoria Plzen

Non teste di serie:

Ajax

Dinamo Zagabria

Maccabi Haifa

Servette

Sturm Graz

Molde

Olympiakos

Union Saint-Gilloise

Dopo la vittoria raggiunta lo scorso anno, la squadra di Vincenzo Italiano ha il nuovo obiettivo di arrivare fino e in fondo. Questa volta magari con un esito diverso per il bene anche del calcio italiano.