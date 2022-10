"Sono vivo per miracolo", incidente e terrore per Iannicelli stanotte in Tangenziale a Napoli: il racconto

Ultime notizie Napoli - Incredibile episodio di paura, questa notte in Tangenziale a Napoli per il giornalista Peppe Iannicelli, coinvolto in un incidente. Momenti di terrore, prima della rampa del Corso Malta dove c’è stato un pauroso incidente, che ha coinvolto anche il noto giornalista e conduttore di radio e tv.

Incidente Iannicelli in Tangenziale a Napoli

Il volto noto della tv Peppe Iannicelli è stato tamponato mentre si trovava all’interno della propria vettura schiantandosi contro il guard rail: "Sono vivo per miracolo".

Secondo quanto il giornalista ha raccontato su Facebook, l’auto è andata completamente distrutta, ma lui è rimasto illeso. Anche l’altro conducente non ha riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, la Polizia Stradale, e i tecnici dell’Anas. Nel post di Facebook racconta l'accaduto:

"Verso mezzanotte mentre guidavo, poco dopo la rampa di Corso Malta sulla Tangenziale di Napoli, sono stato violentemente tamponato da una vettura. Ho perso il controllo dell’auto che è carambolata sbattendo più volte contro i guard rail finendo la sua corsa – dopo apertura air bag – ai lati della strada”. “La mia auto è sfasciata ed è stata portata via con il carro attrezzi. Io ho miracolosamente riportato soltanto un taglio alla gamba curato dal personale dell’ambulanza giunta sul posto e qualche contusione. Anche l’altro conducente è illeso. Ringrazio Polizia, 118, Anas e soccorso stradale per cure, intervento ed assistenza. Adesso sono a casa, mi sto riprendendo dallo choc e smaltendo dolore e ferite”.

Dalla redazione di CalcioNapoli24, gli auguri di una pronta guarigione al collega Iannicelli.