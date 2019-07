"Sono Carlo da Reggiolo": Ancelotti si finge tifoso, risate a crepapelle per Insigne e Mertens! [VIDEO CN24]

Simpatico siparietto in quel di Dimaro mentre Manolas, Insigne e Mertens rispondevano alle domande dei tifosi. Carlo Ancelotti, infatti, si impossessa del microfono e chiede ad Insigne come mai in nazionale gioca meglio con un modulo mentre con il Napoli fa fatica con lo scema tattico dell'allenatore. Il tecnico azzurro esordisce dicendo: "Sono Carlo da Reggiolo e avrei una domanda per Lorenzo". Quando i giocatori si accorgono dello scherzo scoppiano a ridere insieme ai tifosi presenti.

