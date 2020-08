Soffiò Pepè al Napoli per oltre 80 milioni: l'Arsenal apre un'indagine interna per la trattativa e licenzia 55 dipendenti!

Ultime notizie calcio. Ha del clamoroso quanto starebbe succendendo in casa Arsenal: secondo ESPN, i Gunners avrebbero aperto un'indagine interna e licenziato ben 55 dipendenti. Il motivo? L'acquisto di Pepè nello scorso calciomercato: il calciatore, soffiato al Napoli, arrivò per oltre 80 milioni ed ha profondamente deluso le aspettative. Per questo, riportano i colleghi inglesi, l'Arsenal avviato un'indagine interna per comprendere il motivo per cui il club ha speso tutti questi soldi per l'esterno.