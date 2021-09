Napoli Calcio - Stanislav Lobotka è stato sostituito per infortunio muscolare alla coscia al minuto 52 di Slovacchia-Cipro. Stefan Tarkovic ha mandato in campo Patrik Hrosovsky al suo posto. Si attendono sviluppi nelle prossime ore per capire l'entità del problema subito dall'azzurro. Al momento, il punteggio è di 1-0 per la Slovacchia.