Sky - Ultimissime formazioni Torino-Napoli: Spalletti verso una esclusione eccellente

Il Torino per provare a fermare un’altra grande, il Napoli per consolidare il terzo posto in classifica. La squadra di Juric e quella di Spalletti si affrontano nel primo dei tre anticipi del sabato (ore 15) della 36^ giornata di Serie A. Torino (47 punti in classifica) che si presenta al match dopo il successo in trasferta contro l’Empoli, vittoria anche per il Napoli (70 punti) che ha battuto nettamente il Sassuolo per 6-1 al Maradona nell’ultimo turno di campionato. Di seguito le probabili formazioni di Sky.

Spalletti

Ultimissime probabili formazioni Sky Torino Napoli

Ivan Juric ritrova Bremer al centro della difesa, a lui il compito di fermare Osimhen; ai suoi fianchi agiranno Djidji e Ricardo Rodriguez. Sugli esterni spazio a Singo a destra e Vojvoda a sinistra, in mezzo Ricci con Mandragora. I due trequartisti saranno Praet e Brekalo, nel ruolo di prima punta maglia da titolare per Belotti reduce dalla tripletta contro l’Empoli nel turno precedente. Assente lo squalificato Lukic. Luciano Spalletti schiera il suo Napoli con l’ormai consueto 4-2-3-1. Davanti a Ospina, spazio – da destra a sinistra – a Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Duo di centrocampo composto da Fabian Ruiz e Anguissa, davanti a loro agiranno i tre trequartisti: Lozano a destra, Mertens in mezzo e Lorenzo Insigne a sinistra. A loro il compito di supportare l’unica punta che sarà Victor Osimhen. Ancora panchina dunque per Piotr Zielinski, fuori dall’undici titolare anche nell’ultima gara vinta contro il Sassuolo.