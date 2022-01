Sky, Ugolini: "Elmas insidia Lozano, Osimhen giocherà nella ripresa. Zielinski subito in campo" [FOTO]

Ultime calcio Napoli - Massimo Ugolini, inviato da Bologna, ha dato le ultimissime di formazione di Spalletti per Bologna-Napoli dall'esterno del Dall'Ara:

"Ieri è finito l'isolamento di Zielinski, ha raggiunto in treno la squadra a Bologna da Afragola. Ha effettuato i controlli di rito ed ha avuto il via libera dai medici. Si è allenato a casa, l'ultima gara giocata è quella del 6 gennaio e per questo Spalletti lo mette subito in campo. L'unico ballottaggio è Lozano-Elmas, per dare maggior copertura a Lobotka sulla fascia mancina con il macedone che insidia l'ala messicana del Napoli. Osimhen ce lo aspettiamo in campo, ma non dall'inizio: giocherà qualche minuto nella ripresa".