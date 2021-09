SKY - Udinese-Napoli, le probabili formazioni: dubbio Zielinski, ballottaggio anche in attacco

Napoli Calcio - Ultimi 90 minuti della quarta giornata di Serie A, che verrà chiusa dal posticipo del lunedì nel quale saranno impegnate Udinese e Napoli. Sky prova ad anticipare le probabili formazioni:

La probabile formazione dell'Udinese

Si schiererà con il classico 3-5-2 l'Udinese di Gotti, che dovrebbe dare continuità alla formazione che ha battuto in trasferta lo Spezia. L'allenatore bianconero, infatti, potrebbe fare una sola variazione con Makengo al posto di Arslan a centrocampo. In porta ci sarà come sempre Silvestri, con il terzetto difensivo composto da Becao, Nuytinck e Samir. Sulle fasce inamovibili Molina e Larsen, mentre a centrocampo ci saranno Pereyra, Walace e il centrocampista francese ex Tolosa. In avanti, invece, la coppia offensiva sarà formata da Deulofeu e Pussetto.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Larsen; Deulofeu, Pussetto. Allenatore: Gotti.

La probabile formazione del Napoli

Luciano Spalletti ritrova Meret: il portiere della Nazionale italiana è tornato nell'elenco dei convocati ma partirà dalla panchina. Non ci saranno invece Lobotka, Mertens e Ghoulam che non prenderanno parte alla trasferta friulana. Solito 4-3-3 per l'allenatore azzurro, con Di Lorenzo, Koulibaly, Mario Rui e uno tra Rrhamani e Manolas che formeranno la linea difensiva davanti a David Ospina. A centrocampo Zielinski non è al top e qualora non dovesse farcela toccherà ad Elmas affiancare Anguissa e Fabian Ruiz. In attacco Osimhen e Insigne sono certi di un posto da titolare, con Politano e Lozano che si giocano la terza maglia dal primo minuto.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.