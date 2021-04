Ultime notizie calcio Napoli - Di seguito la probabile formazione che sceglierà Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, per la sfida di domani contro la Sampdoria. Tornerà dal primo minuto Victor Osimhen, così come ci sarà spazio di nuovo per Manolas e Politano.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gennaro Gattuso.