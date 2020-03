Sky - Rugani positivo al Coronavirus, l'Inter corre ai ripari: sospesi gli allenamenti e possibile quarantena per la squadra

Ultime notizie calcio Napoli - Un ennesimo fulmine si abbatte sul calcio: Daniele Rugani questa sera è risultato positivo al Coronavirus, come annunciato dalla Juventus attraverso un comunicato ufficiale. L'Inter, ultima squadra affrontata dalla Juventus in campionato, proprio domenica scorsa, ha deciso ovviamente di correre subito ai ripari. Per il momento, come riportato da Sky Sport, la dirigenza ha deciso di interrompere immediatamente le sessioni di allenamento e non è da escludere che nelle prossime ore possa essere messa l'intera squadra, con tanto di staff medico, in quarantena.

