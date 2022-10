Sky - Rrahmani torna in campo direttamente nel 2023

Infortunio muscolare per Amir Rrahmani. Arriva una notizia negativa per Spalletti e il suo Napoli, visto che il tecnico toscano dovrà fare a meno del difensore kosovaro per le restanti gare ufficiali di questo 2022. Secondo quanto riportato da Sky Sport, si parla di almeno 1 mese di stop per Rrahmani, che quindi non riuscirà a tornare in tempo per l'ultima gara utile del 2022 in programma il 12 novembre contro l'Udinese.

Se ne riparlerà direttamente il 4 gennaio a San Siro contro l'Inter per lui, al rientro dopo la lunga sosta del campionato. Ricordiamo che il difensore del Kosovo ha rimediato una lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra