Sky - Roma-Napoli, le probabili scelte di Gattuso: Ospina tra i pali, Mertens dal 1 e panchina per Osimhen

Napoli Calcio - Una giornata in meno e la possibilità di andare in quarta posizione: il Napoli continua a credere alla corsa alla Champions League ma dovrà passare dallo scontro diretto di Roma per poter rivalutare le proprie ambizioni. Una trasferta importante in una gara che un girone fa commemorava la morte di Maradona con uno splendido omaggio, ma che oggi ha tutto un altro significato. Questa la probabile formazione secondo Gianluca Di Marzio sul proprio sito:

Napoli (4-2-3-1) Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso