Sky - Rinnovo Mertens, mancano solo i dettagli: in arrivo il tweet ufficiale

Ultime calcio - Dries Mertens e il Napoli, si continuerà per almeno altri due anni. Il belga, ormai sembra ad un passo dal tanto atteso rinnovo di contratto.

De Laurentiis e Mertens

Secondo quanto riferisce Sky Sport, l'accordo per il rinnovo è solo da formalizzarsi, ma c'è sempre qualche dettaglio da aggiustare. Arriveranno le firme e il tanto atteso tweet di Aurelio De Laurentiis per ufficializzare il tutto. Per Mertens 2 anni di contratto, un opzione per il terzo e un futuro da dirigente. La volontà del tecnico Rino Gattuso ha fatto la differenza: per il mister è il profilo ideale del centravanti moderno.