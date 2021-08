A Sky durante la trasmissione "Speciale calciomercato" si è parlato della querelle legata al rinno di di Lorenzo insigne. L'agente del capitano del Napoli è arrivato in Abruzzo e domani sarà a Rivisondoli per definire alcune cessioni tra cui quella di Contini. Non ci sarà alcun incontro con De Laurentiis il quale ha annunciato che proprio domani farà ritorno a Roma.