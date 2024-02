Sky - Recupero Osimhen, fissata la tabella di recupero per il Barcellona

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante il post partita di Napoli-Genoa, è intervenuto il giornalista Massimo Ugolini, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il recupero di Osimhen? Contro il Barcellona andrà in campo, la tabella di recupero è stata fissata dallo staff medico del Napoli: ieri ha iniziato a lavorare e anche oggi l’ha fatto, è stata fatta una scelta incentrata sulla prudenza e sulla logica, essendoci Raspadori, Simeone, Politano, Ngonge, Lindstrom e Kvaratskhelia che potrebbero segnare in campionato. Le medie però sono bassissime e non si capisce il motivo perchè il divario tra la scorsa stagione e quest’anno sia così ampio”