Ultime calcio - C'è anche il nome di Riccardo Bigon, fresco d'addio al Bologna, sul taccuino del Parma per sostituire Javier Ribalta come uomo mercato, come riferisce Sky Sport.

Riccardo Bigon

Bigon potrebbe diventare ds del Parma

Il Parma in questi giorni sta riflettendo su cosa fare in vista del prossimo mercato: dare fiducia al duo Pederzoli-Notari, magari responsabilizzando ulteriormente il fido Alessandro Lucarelli, oppure aggiungere una figura più esperta a cui affidare completamente le chiavi dell'area sportiva.