Dopo la frattura di zigomo e orbita sinistra, Victor Osimhen è sempre più vicino al rientro: il 31 dicembre farà una tac di controllo dal professor Gianpaolo Tartaro, colui che l'ha operato.

Osimhen vuole esserci con la Juventus

Come riferisce Sky Sport, l'attaccante ha un sogno: giocare il 6 gennaio 2022 contro la Juventus prima della partenza per la Coppa d'Africa. Il 3 gennaio è prevista la partenza, ma il Napoli spera di trovare un accordo con la federazione nigeriana per trattenere temporaneamente il giocatore in Italia.