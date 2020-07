Ultime notizie calcio Napoli - Pu√≤ rivelarsi pi√Ļ lunga del previsto la permanenza di Victor Osimhen a Napoli. Il bomber nigeriano di propriet√† del Lille, infatti, arrivato in terra partenopea nella giornata di ieri, rester√† qui anche domani, a conferma dle fatto che questo viaggio non ha come unica finalit√† quella di avere un primissimo e superficiale impatto con la realt√† azzurra. A riferire la notizia √® Sky Sport.