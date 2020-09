Sky - Napoli-Roma, accordo per Milik: offerta da 25mln, manca l'ok del polacco

Ultime calcio Napoli - Il Napoli ha ormai raggiunto l'accordo con la Roma per Arek Milik.

Milik

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito:

"I giallorossi hanno presentato un'offerta di circa 25 milioni di euro (3 per il prestito, 15 per l’obbligo di riscatto e 7 di bonus). Ma l'attaccante polacco non ha ancora dato il suo ok definitivo. L'operazione Milik è legata a doppio filo a quella tra Roma e Juve per Edin Dzeko. Il bosniaco è la prima scelta di Pirlo e il giocatore ha da tempo un accordo con i bianconeri: 2 anni di contratto a 7,5 milioni netti a stagione. Nella trattativa Roma-Juve per Dzeko è stato inserito anche De Sciglio: il trasferimento sarebbe in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore sta decidendo se accettare la destinazione".