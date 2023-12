Sky - Napoli-Inter, le probabili formazioni: Osimhen dal 1', scelto il terzino! Bastoni out

Ultime notizie Serie A - Napoli-Inter si giocherà domenica 3 dicembre 2023 ore 20:45, ma con quali uomini scenderanno in campo Mazzarri e Inzaghi? Arrivano le prime news dai campi di Sky Sport. Con Victor Osimhen che è pronto a tornare dal primo minuto.

Spuntano le probabili formazioni di Napoli-Inter dalla redazione di Sky Sport:

NAPOLI - A Castelvolturno si è rivisto Mazzarri nonostante le non perfette condizioni di salute. Il tecnico monitora Zielinski che però dovrebbe stringere i denti ed essere titolare in mediana. In pre allarme restano Cajuste ed Elmas. Davanti Osimhen ha continuato a mettere minuti nelle gambe. Il nigeriano, in campo a Bergamo e Madrid, è pronto a riprendersi il posto nell’XI di partenza anche se difficilmente farà 90 minuti più recupero. In difesa sono note le defezioni sulla sinistra. Ai box sia Mario Rui che Olivera. Sarà ancora Juan Jesus a presidiare la fascia sinistra con Natan e Rrhamani centrali. In porta Mazzarri ha detto che non esiste un caso Meret e quindi il 26enne di Udine resta il titolare.

INTER - Il maxi turnover operato contro il Benfica ha preservato qualche elemento ma soprattutto non ha portato nuovi arrivi in infermeria. Bastoni è sulla via del recupero, ma l'orientamento è quello di non rischiarloper il big match del Maradona. A Napoli sarà ancora il trio formato da Darmian, de Vrij e Acerbi a scendere in campo dal primo minuto. Dumfries, non convocato in Champions, ha ottimizzato il tempo “libero” per allenarsi. Nessun dubbio sulla sua presenza sul versante destro. In mediana Calhanoglu sarà il regista con Barella e Mkhitaryan ai propri lati. In attacco non aspettiamoci soprese. Lautaro e Thuram guideranno ancora una volta la truppa nerazzurra".