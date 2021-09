Sky - Napoli-Cagliari, le probabili formazioni: dubbio Lozano-Politano, Rrahmani in dubbio

Napoli Calcio - Sky Sport riporta le probabili formazioni di Napoli-Cagliari di domenica. Dopo il colpo alla testa rimediato contro la Sampdoria, Rrahmani, nonostante gli esami negativi di stamattina, è in dubbio per la gara contro i sardi. Per il resto tutti a disposizione di Spalletti con Elmas pronto e il dubbio Politano e Lozano che esiste in ogni gara. Può cambiare, invece, il Cagliari di Walter Mazzarri ma Joao Pedro e Keita Balde, a meno di stanchezza, saranno al loro posto in attacco. Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas Koulibaly, Rui; Fabian, Anguissa; Politano (Lozano), Elmas (Zielinski), Insigne; Osimhen. CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Keita, Pedro.