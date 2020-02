Sky - Napoli-Barcellona non ancora sold out: pochi tagliandi ancora a disposizione dei tifosi azzurri

Notizie Napoli calcio. Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a poche ore dal calcio d'inizio di Napoli-Barcellona:

"Ancora qualche biglietto disponibile per Napoli-Barcellona, sia nelle ricevitorie che online. Probabile che la corsa all'ultimo tagliando possa proseguire fino a ridosso del calcio d'inizio. Pochi dubbi di formazione per il Napoli, con Callejon insieme a Mertens e Insigne. In mediana spazio nuovamente per Fabian e Zielinski con Demme. Sarà la notte di Leo Messi, accolto benissimo dal popolo azzurro già nella giornata di ieri".