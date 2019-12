Sky, Modugno: "Gattuso ha voluto pranzare a Castel Volturno con tutti i calciatori"

Notizie calcio Napoli - Francesco Modugno, giornalista di SkySport, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Lobotka? Il Napoli spera di pagare 20 milioni più bonus. Le volontà sembrano coincidere, il Napoli vuole il calciatore e il calciatore ha dato la sua disponibilità a trasferirsi in maglia azzurra. Il Celta Vigo sa che può fare una buona operazione. Lobotka negli ultimi due anni ha fatto bene ma non benissimo. Le volontà coincidono, bisogna far coincidere i numeri".

"Koulibaly, Maksimovic e Luperto da monitorare. I calciatori, penso, sono già arrivati tutti. Hanno pranzato insieme, Gattuso li ha voluto tutti e poi inizierà l'allenamento"