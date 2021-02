Sky, Modugno: "Battere la Juve ha dato tempo e serenità a Gattuso, ribadita fiducia da ADL! Due obiettivi fissati"

Napoli - Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto in diretta a Sky Sport 24 direttamente da Castel Volturno per le ultime sul Napoli: "Il Napoli cerca la svolta in una continuità che può arrivare attraverso il recupero degli uomini. L'obiettivo è sempre la qualificazione alla prossima Champions League e andare avanti in Europa League il più possibile, per ora si deve superare il turno con il Granada. La vittoria con la Juventus ha concesso a Gattuso tempo, serenità e fiducia che negli ultimi giorni gli era anche stata ribadita dal presidente Aurelio De Laurentiis".