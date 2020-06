Sky - Mertens o Milik, già definite le gerarchie in attacco per la ripartenza: le ultime

Notizie Napoli calcio. La squadra azzurra continua a lavorare a Castel Volturno per affinare la preparazione fisica in vista della prossima ripartenza del calcio giocato. Il gruppo partenopeo, a meno di ulteriori sorprese, avrà il compito di far riprendere le ostilità "esordendo" in Coppa Italia contro l'Inter per il ritorno delle semifinali: secondo quanto riportato da Sky Sport, mister Gattuso ha già in mente le gerarchie offensive per questa seconda parte di stagione, con Mertens titolare inamovibile al centro dell'attacco a discapito di Milik e Llorente che partiranno (almeno in partenza) dalla panchina. L'elevato numero di gare ravvicinate, tuttavia, porterà inevitabilmente ad un ampio turnover ed è per questo che lo stesso Gattuso ha intenzione di puntare su tutti i suoi effettivi.