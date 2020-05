Ultimissime notizie Napoli calcio. Secondo quanto riportato da Sky, Dries Mertens sarebbe già in forma smagliante e lo sta dimostrando durante gli allenamenti a Castel Volturno agli ordini di Gennaro Gattuso. Il Belga è andato subito a segno in partitella così come Matteo Politano.

Secondo i colleghi di Sky, inoltre, l'attaccante si sarebbe presentato in ritiro con circa 4 chili in meno e in forma smagliante. Anche l'umore del ragazzo e al top.