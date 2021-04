Ultime notizie calcio Napoli - Stando a quanto raccontato da Sky Sport, sarà una domenica molto speciale per Alex Meret. Anche per l'infortunio di David Ospina, il classe 1997 sarà titolare con l'Inter di Samir Handanovic che ai tempi di Udine, come riportato dal suo agente, aveva pronosticato per lui una grandissima carriera.

Alex Meret Napoli