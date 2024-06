Di Lorenzo turbato e teso, SKY: l'agente ha confessato a Conte perchè vuole andare via

Incontro importante questo pomeriggio tra Antonio Conte, Giovanni Manna e Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo. Il club partenopeo sta cercando di ricucire lo strappo con il suo capitano, ma stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio per Sky Sport, l'incontro di questo pomeriggio non sembra aver prodotto grossi passi in avanti.

Di Lorenzo vuole lasciare Napoli, il motivo

Calciomercato Napoli. Tra le altre cose, è emerso un chiaro malessere da parte di Giovanni Di Lorenzo.